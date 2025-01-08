Сьогоднішня ціна Recast1 (R1)

Поточна ціна Recast1 (R1) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.71K USD. Ціна R1 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Recast1:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.07 USD

- зміна ціни Recast1 протягом дня — -0.02%

- циркуляційна пропозиція – 1.32B USD

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