Ціна Rebus (REBUS)
Поточна ціна Rebus (REBUS) сьогодні становить 0.00071239 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REBUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rebus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.99 USD
- зміна ціни Rebus протягом дня — +0.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rebus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rebus до USD становила $ +0.0000247032.
За останні 60 днів зміна ціни Rebus до USD становила $ -0.0003099246.
За останні 90 днів зміна ціни Rebus до USD становила $ +0.000135182263666269.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.38%
|30 днів
|$ +0.0000247032
|+3.47%
|60 днів
|$ -0.0003099246
|-43.50%
|90 днів
|$ +0.000135182263666269
|+23.42%
Останній аналіз цін Rebus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.52%
+0.38%
+168.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rebus is a regulated investment platform that uses a native utility coin, $REBUS, to allow a channel of asset managers and other financial institutions to manage and sell DeFi instruments along with their Traditional (TradFi) instruments.
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