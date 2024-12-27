Сьогоднішня ціна Reboot (GG)

Поточна ціна Reboot (GG) сьогодні становить 0.03407239 USD з ринковою капіталізацією $ 5.60M USD. Ціна GG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Reboot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.62K USD

- зміна ціни Reboot протягом дня — +5.22%

- циркуляційна пропозиція – 164.55M USD

Отримуйте оновлення цін GG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GG.