Сьогоднішня ціна Rebirth and New Hope

Поточна ціна Rebirth and New Hope (REBIRTH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації REBIRTH до USD становить $ 0 за REBIRTH.

Rebirth and New Hope наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 044, з циркуляційною пропозицією у 949,53M REBIRTH. Протягом останніх 24 годин REBIRTH торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці REBIRTH змінився на -0,87% за останню годину та на +26,93% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Rebirth and New Hope (REBIRTH)

Ринкова капіталізація $ 20,04K$ 20,04K $ 20,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,04K$ 20,04K $ 20,04K Циркуляційне постачання 949,53M 949,53M 949,53M Загальна пропозиція 994 033 437,392844 994 033 437,392844 994 033 437,392844

Поточна ринкова капіталізація Rebirth and New Hope — $ 20,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція REBIRTH — 949,53M, зі загальною пропозицією 994033437.392844. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,04K.