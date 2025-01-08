Сьогоднішня ціна Rebel Hood (REBEL)

Поточна ціна Rebel Hood (REBEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.28K USD. Ціна REBEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rebel Hood:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.19 USD

- зміна ціни Rebel Hood протягом дня — -7.85%

- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD

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