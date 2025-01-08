Ціна Rebel Hood (REBEL)
Поточна ціна Rebel Hood (REBEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.28K USD. Ціна REBEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rebel Hood:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.19 USD
- зміна ціни Rebel Hood протягом дня — -7.85%
- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rebel Hood до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rebel Hood до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rebel Hood до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rebel Hood до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.85%
|30 днів
|$ 0
|-52.22%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rebel Hood: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
-7.85%
-18.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
REBEL is not just another cryptocurrency, it's a movement born from the frustrations of countless traders who have been exploited by bad actors in the crypto space. Fueled by these experiences, REBEL is committed to creating a community-driven ecosystem that prioritizes fairness, transparency, and decentralization. With a Community-First Philosophy, REBEL goes beyond traditional tokenomics. The community directly influences the development and evolution of the project, ensuring that every decision aligns with the needs of the people it serves.
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