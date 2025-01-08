Сьогоднішня ціна Rebel by Virtuals (REBELZ)

Поточна ціна Rebel by Virtuals (REBELZ) сьогодні становить 0.00276002 USD з ринковою капіталізацією $ 2.76M USD. Ціна REBELZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rebel by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.28K USD

- зміна ціни Rebel by Virtuals протягом дня — -4.70%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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