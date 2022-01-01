Токеноміка Rebel Bots (RBLS) Дізнайтеся ключову інформацію про Rebel Bots (RBLS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rebel Bots (RBLS) RBLS - POWERING THE REBEL BOTS GAMING UNIVERSE The RBLS token will power governance and utility for our first gaming title Xoil Wars, and all future gamefi titles released in the Rebel Bots gaming universe. Our vision is for RBLS to be used by millions of players in Xoil Wars to build, level up, and grow their armies! The RBLS token operates on the Polygon blockchain ecosystem and will have in-game utility and staking benefits. RBLS is backed by world-class gaming investors including Ubisoft, Animoca Brands, The Overwolf and Polygon Studios, with a complete audit by CertiK. GAME UTILITY & STAKING BENEFITS

A scarce game currency which players will sink RBLS to… Build new powerful Fighting Bots for their armies Purchase rare parts and items from the Xoilium shop. Holders of the RBLS token will also have access to staking benefits in future. DAO VOTING POWER Beyond 2023, the RBLS token will evolve into the Rebel Bots Decentralised Autonomous Organization (DAO). RBLS will become the governance token which grants token holders voting power over decisions to help lead the Rebel Bots gaming universe to success. SUSTAINABLE GROWTH TOKENOMICS RBLS launched in March 2022 with an ultimate supply cap of 300 Million to be released over 5 years. The generation schedule of RBLS is designed to launch long-term sustainable growth with multiple demand drivers and controlled release. To learn more about the RBLS token generation schedule, holder benefits and utility details read the Rebel Bots whitepaper. Офіційний вебсайт: https://rebelbots.com/ Купити RBLS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rebel Bots (RBLS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rebel Bots (RBLS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 42,38K $ 42,38K $ 42,38K Загальна пропозиція: $ 285,03M $ 285,03M $ 285,03M Циркуляційна пропозиція: $ 285,03M $ 285,03M $ 285,03M FDV (повністю розведена вартість): $ 42,38K $ 42,38K $ 42,38K Історичний максимум: $ 2,73 $ 2,73 $ 2,73 Історичний мінімум: $ 0,00006881 $ 0,00006881 $ 0,00006881 Поточна ціна: $ 0,00014867 $ 0,00014867 $ 0,00014867 Дізнайтеся більше про ціну Rebel Bots (RBLS)

Токеноміка Rebel Bots (RBLS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rebel Bots (RBLS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RBLS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RBLS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RBLS, досліджуйте ціну токена RBLS в реальному часі!

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