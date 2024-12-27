Ціна Rebel Bots (RBLS)
Поточна ціна Rebel Bots (RBLS) сьогодні становить 0.01117702 USD з ринковою капіталізацією $ 3.19M USD. Ціна RBLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rebel Bots:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 756.56 USD
- зміна ціни Rebel Bots протягом дня — -1.48%
- циркуляційна пропозиція – 285.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rebel Bots до USD становила $ -0.00016901780031973.
За останні 30 днів зміна ціни Rebel Bots до USD становила $ +0.0031598843.
За останні 60 днів зміна ціни Rebel Bots до USD становила $ +0.0057985127.
За останні 90 днів зміна ціни Rebel Bots до USD становила $ +0.001094212815214293.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00016901780031973
|-1.48%
|30 днів
|$ +0.0031598843
|+28.27%
|60 днів
|$ +0.0057985127
|+51.88%
|90 днів
|$ +0.001094212815214293
|+10.85%
Останній аналіз цін Rebel Bots: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-1.48%
-11.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RBLS - POWERING THE REBEL BOTS GAMING UNIVERSE The RBLS token will power governance and utility for our first gaming title Xoil Wars, and all future gamefi titles released in the Rebel Bots gaming universe. Our vision is for RBLS to be used by millions of players in Xoil Wars to build, level up, and grow their armies! The RBLS token operates on the Polygon blockchain ecosystem and will have in-game utility and staking benefits. RBLS is backed by world-class gaming investors including Ubisoft, Animoca Brands, The Overwolf and Polygon Studios, with a complete audit by CertiK. GAME UTILITY & STAKING BENEFITS A scarce game currency which players will sink RBLS to… Build new powerful Fighting Bots for their armies Purchase rare parts and items from the Xoilium shop. Holders of the RBLS token will also have access to staking benefits in future. DAO VOTING POWER Beyond 2023, the RBLS token will evolve into the Rebel Bots Decentralised Autonomous Organization (DAO). RBLS will become the governance token which grants token holders voting power over decisions to help lead the Rebel Bots gaming universe to success. SUSTAINABLE GROWTH TOKENOMICS RBLS launched in March 2022 with an ultimate supply cap of 300 Million to be released over 5 years. The generation schedule of RBLS is designed to launch long-term sustainable growth with multiple demand drivers and controlled release. To learn more about the RBLS token generation schedule, holder benefits and utility details read the Rebel Bots whitepaper.
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