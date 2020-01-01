Токеноміка Rebase GG IRL ($IRL) Дізнайтеся ключову інформацію про Rebase GG IRL ($IRL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Rebase GG IRL ($IRL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rebase GG IRL ($IRL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 43,36K $ 43,36K $ 43,36K Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 49,63M $ 49,63M $ 49,63M FDV (повністю розведена вартість): $ 436,75K $ 436,75K $ 436,75K Історичний максимум: $ 0,340175 $ 0,340175 $ 0,340175 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00087351 $ 0,00087351 $ 0,00087351 Дізнайтеся більше про ціну Rebase GG IRL ($IRL)

Токеноміка Rebase GG IRL ($IRL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rebase GG IRL ($IRL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $IRL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $IRL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $IRL, досліджуйте ціну токена $IRL в реальному часі!

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