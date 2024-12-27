Сьогоднішня ціна Rebase GG IRL ($IRL)

Поточна ціна Rebase GG IRL ($IRL) сьогодні становить 0.03547394 USD з ринковою капіталізацією $ 1.76M USD. Ціна $IRL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rebase GG IRL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 591.87K USD

- зміна ціни Rebase GG IRL протягом дня — +50.17%

- циркуляційна пропозиція – 49.63M USD

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