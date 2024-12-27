Ціна Rebase GG IRL ($IRL)
Поточна ціна Rebase GG IRL ($IRL) сьогодні становить 0.03547394 USD з ринковою капіталізацією $ 1.76M USD. Ціна $IRL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rebase GG IRL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 591.87K USD
- зміна ціни Rebase GG IRL протягом дня — +50.17%
- циркуляційна пропозиція – 49.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rebase GG IRL до USD становила $ +0.01185188.
За останні 30 днів зміна ціни Rebase GG IRL до USD становила $ +0.0360736198.
За останні 60 днів зміна ціни Rebase GG IRL до USD становила $ +0.0268661104.
За останні 90 днів зміна ціни Rebase GG IRL до USD становила $ +0.02274210146213636.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01185188
|+50.17%
|30 днів
|$ +0.0360736198
|+101.69%
|60 днів
|$ +0.0268661104
|+75.73%
|90 днів
|$ +0.02274210146213636
|+178.62%
Останній аналіз цін Rebase GG IRL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.40%
+50.17%
+38.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day.
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