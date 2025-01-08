Сьогоднішня ціна Rebase (REBASE)

Поточна ціна Rebase (REBASE) сьогодні становить 0.990435 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REBASE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rebase:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 263.62 USD

- зміна ціни Rebase протягом дня — -0.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін REBASE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни REBASE.