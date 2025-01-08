Ціна Rebase (REBASE)
Поточна ціна Rebase (REBASE) сьогодні становить 0.990435 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REBASE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rebase:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 263.62 USD
- зміна ціни Rebase протягом дня — -0.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін REBASE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни REBASE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rebase до USD становила $ -0.0072029162662617.
За останні 30 днів зміна ціни Rebase до USD становила $ -0.0260983584.
За останні 60 днів зміна ціни Rebase до USD становила $ +0.0326785114.
За останні 90 днів зміна ціни Rebase до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0072029162662617
|-0.72%
|30 днів
|$ -0.0260983584
|-2.63%
|60 днів
|$ +0.0326785114
|+3.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rebase: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.72%
+7.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? REBASE is the first rebase project on Base. It shares an ideological root with its predecessor, Ampleforth, and believes in the future of elastic supply cryptocurrencies. REBASE aims to bring this type of digital asset to Base, as a key DeFi primitive, so other interesting DeFi components can be built on top, whether flatcoins, vaults or more. What makes your project unique? Rebase is the first rebasing token on Base. Rebasing is a concept introduced by Ampleforth in 2017, but gained popularity during the DeFi Summer bull run of 2020. Rebase refers to the fact that the token supply is elastic, and changing to market price. This concept means price volatility is shifted to supply volatility, allowing for a new generation of DeFi products to be built on top. History of your project. Rebase launched in August 2023 as a completely fair launch project. There was no premine and 85% of the supply preloaded into Volcanos, the community liquidity reward program. What’s next for your project? Rebase plans to be the largest rebase project on Base, making rebase great again and helping make Onchain Summer the next wave. Rebase hopes to expand into the rapidly growing Base ecosystem and see various projects utilize Rebase as a primitive and liquidity layer. What can your token be used for? Base is a digital commodity money, like Bitcoin, so it can be used in many ways Bitcoin is: as an uncorrelated asset to the wider market, as a liquidity backstop for a protocol, as a medium of exchange for DeFi. Rebase is also supply elastic like Ampleforth, because of this innovation it can be used for innovative things such as a liquidity layer on protocols similar to Balancer, allowing for no-impermanent-loss liquidity pools, or as a backstop for flatcoins (such as AMPL and SPOT).
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 REBASE до AUD
A$1.584696
|1 REBASE до GBP
￡0.792348
|1 REBASE до EUR
€0.9508176
|1 REBASE до USD
$0.990435
|1 REBASE до MYR
RM4.44705315
|1 REBASE до TRY
₺34.99206855
|1 REBASE до JPY
¥156.73633875
|1 REBASE до RUB
₽106.20434505
|1 REBASE до INR
₹85.00903605
|1 REBASE до IDR
Rp15,974.75582805
|1 REBASE до PHP
₱57.8215953
|1 REBASE до EGP
￡E.50.16553275
|1 REBASE до BRL
R$6.0416535
|1 REBASE до CAD
C$1.41632205
|1 REBASE до BDT
৳120.634983
|1 REBASE до NGN
₦1,530.80643165
|1 REBASE до UAH
₴42.1331049
|1 REBASE до VES
Bs52.493055
|1 REBASE до PKR
Rs277.5793131
|1 REBASE до KZT
₸526.54495905
|1 REBASE до THB
฿34.29876405
|1 REBASE до TWD
NT$32.55559845
|1 REBASE до CHF
Fr0.8913915
|1 REBASE до HKD
HK$7.69567995
|1 REBASE до MAD
.د.م9.9637761