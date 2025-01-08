Ціна Reaper (REAPER)
Поточна ціна Reaper (REAPER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REAPER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Reaper:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.38 USD
- зміна ціни Reaper протягом дня — -15.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Reaper до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Reaper до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Reaper до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Reaper до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.91%
|30 днів
|$ 0
|-53.07%
|60 днів
|$ 0
|-21.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Reaper: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
-15.91%
-4.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
REAPER is the Grim Finance farming token and will be linked to our Game Model, Index Funds, and Farming Pools. That being said, we have future use cases for REAPER in the future including attracting partnerships via farm listings.
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