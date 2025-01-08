Ціна ReapChain (REAP)
Поточна ціна ReapChain (REAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ReapChain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.34K USD
- зміна ціни ReapChain протягом дня — -2.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ReapChain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ReapChain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ReapChain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ReapChain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.44%
|30 днів
|$ 0
|-50.74%
|60 днів
|$ 0
|-27.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ReapChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-2.44%
+0.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ReapChain was created to solve the problems of the existing IoT Blockchain. Based on the Shell-Core structure, which combines public and private Blockchains, and the two-way consensus algorithm (PoDC), we have overcome the three problems of the existing Blockchain: “scalability, security, and decentralization”. Also, by giving the PID of an object through the Reap SDK, it is possible to secure clean data by improving security through mutual verification between devices and preventing the forgery of data. ReapChain is creating a new IoT Blockchain world with technology that has both complete security and transparency.
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