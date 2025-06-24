Ціна RealWorldWeed (RWW)
Поточна ціна RealWorldWeed (RWW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 124,81K USD. Ціна RWW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RealWorldWeed:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни RealWorldWeed протягом дня — -0,41%
- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RealWorldWeed до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RealWorldWeed до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RealWorldWeed до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RealWorldWeed до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RealWorldWeed: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,29%
-0,41%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Real World Weed ($RWW) is an innovative project that merges the world of cryptocurrencies with the cannabis community, creating a comprehensive ecosystem that connects growers, investors, and enthusiasts. Driven by Weedman’s vision, a passionate cultivator, $RWW enables the tokenization of cannabis production through exclusive NFTs on the Solana network, offering holders passive income from real crops. Beyond the current trading of its token, the project aims to implement advanced features like decentralized voting for decision-making and access to specialized tools, such as cultivation platforms and educational resources. Additionally, with initiatives like KANNADRINK, a cannabis-inspired energy drink, $RWW diversifies its impact on cannabis culture, promoting transparency, traceability, and regulatory compliance through blockchain technology. This unique approach not only redefines the interaction between cannabis and decentralized finance but also fosters a vibrant, sustainable community, positioning $RWW as a leader at the intersection of the real and digital worlds.
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