Ціна Realvirm (RVM)
Поточна ціна Realvirm (RVM) сьогодні становить 1.63 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RVM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Realvirm:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.22K USD
- зміна ціни Realvirm протягом дня — -34.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Realvirm до USD становила $ -0.872566039715168.
За останні 30 днів зміна ціни Realvirm до USD становила $ -1.4765413680.
За останні 60 днів зміна ціни Realvirm до USD становила $ +0.1128193090.
За останні 90 днів зміна ціни Realvirm до USD становила $ +0.4142444916801627.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.872566039715168
|-34.80%
|30 днів
|$ -1.4765413680
|-90.58%
|60 днів
|$ +0.1128193090
|+6.92%
|90 днів
|$ +0.4142444916801627
|+34.07%
Останній аналіз цін Realvirm: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.92%
-34.80%
+33.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Realvirm is a RWA trading agreement to improve the liquidity of assets by converting real assets into chain assets and simplify the process of real asset delivery. The protocol is based on blockchain technology and converts real assets into assets on the chain, thereby ensuring the security and non-tampering of data. "
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