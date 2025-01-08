Сьогоднішня ціна Realvirm (RVM)

Поточна ціна Realvirm (RVM) сьогодні становить 1.63 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RVM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Realvirm:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.22K USD

- зміна ціни Realvirm протягом дня — -34.80%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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