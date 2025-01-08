Ціна RealToken Ecosystem Governance (REG)
Поточна ціна RealToken Ecosystem Governance (REG) сьогодні становить 1.91 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RealToken Ecosystem Governance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 868.13 USD
- зміна ціни RealToken Ecosystem Governance протягом дня — -1.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RealToken Ecosystem Governance до USD становила $ -0.035402432741442.
За останні 30 днів зміна ціни RealToken Ecosystem Governance до USD становила $ -0.0331795650.
За останні 60 днів зміна ціни RealToken Ecosystem Governance до USD становила $ +0.6695229960.
За останні 90 днів зміна ціни RealToken Ecosystem Governance до USD становила $ +0.9481946702845357.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.035402432741442
|-1.82%
|30 днів
|$ -0.0331795650
|-1.73%
|60 днів
|$ +0.6695229960
|+35.05%
|90 днів
|$ +0.9481946702845357
|+98.58%
Останній аналіз цін RealToken Ecosystem Governance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-1.82%
-0.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co
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