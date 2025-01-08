Сьогоднішня ціна RealToken Ecosystem Governance (REG)

Поточна ціна RealToken Ecosystem Governance (REG) сьогодні становить 1.91 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RealToken Ecosystem Governance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 868.13 USD

- зміна ціни RealToken Ecosystem Governance протягом дня — -1.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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