Сьогоднішня ціна Realm (REALM)

Поточна ціна Realm (REALM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 839.32K USD. Ціна REALM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Realm:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.91K USD

- зміна ціни Realm протягом дня — -2.68%

- циркуляційна пропозиція – 976.27M USD

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