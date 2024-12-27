Ціна Realm (REALM)
Поточна ціна Realm (REALM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 839.32K USD. Ціна REALM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Realm:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.91K USD
- зміна ціни Realm протягом дня — -2.68%
- циркуляційна пропозиція – 976.27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Realm до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Realm до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Realm до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Realm до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.68%
|30 днів
|$ 0
|-22.37%
|60 днів
|$ 0
|+19.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Realm: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-2.68%
-1.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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