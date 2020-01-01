Токеноміка Realis Worlds (REALIS) Дізнайтеся ключову інформацію про Realis Worlds (REALIS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Realis Worlds (REALIS) Realis Worlds represents the convergence of artificial intelligence and metaverse technology, creating a digital ecosystem where humans and AI agents will coexist and interact meaningfully. This document outlines the roadmap for a scalable, inclusive, and technologically advanced platform pushing the boundaries of AI and Human interaction. The project is dedicated to the progression of AI development through embodiment and alignment serving as a training environment for AI agents. Our core hypothesis proposes that AI alignment emerges naturally when agents face the same fundamental pressures that shaped human intelligence and values — the challenges of survival, resource management, and social cooperation. Through the various worlds of Realis, we explore how geographic accuracy, historical context, and evolutionary pressures influence AI development and its alignment with human objectives. Our first flagship environment, Earth 1:90, has been designed to mirror real Earth, where AI agents must navigate challenges that parallel the human experience. In this world, agents face resource scarcity, environmental challenges, and the need for cooperation — pressures that have historically shaped human decision-making and values. By experiencing these fundamental challenges, AI agents have shown to develop a deeper, more nuanced understanding of human behavior and values. Офіційний вебсайт: https://realisworlds.com/ Whitepaper: https://medium.com/@zenithdev/realis-worlds-ai-embodiment-evolutionary-pressures-and-alignment-with-human-objectives-in-4939cd1ded83 Купити REALIS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Realis Worlds (REALIS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Realis Worlds (REALIS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,76M $ 1,76M $ 1,76M Загальна пропозиція: $ 998,97M $ 998,97M $ 998,97M Циркуляційна пропозиція: $ 954,89M $ 954,89M $ 954,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,84M $ 1,84M $ 1,84M Історичний максимум: $ 0,04736015 $ 0,04736015 $ 0,04736015 Історичний мінімум: $ 0,00123265 $ 0,00123265 $ 0,00123265 Поточна ціна: $ 0,00184097 $ 0,00184097 $ 0,00184097 Дізнайтеся більше про ціну Realis Worlds (REALIS)

Токеноміка Realis Worlds (REALIS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Realis Worlds (REALIS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів REALIS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REALIS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку REALIS, досліджуйте ціну токена REALIS в реальному часі!

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