Сьогоднішня ціна Realis Worlds (REALIS)

Поточна ціна Realis Worlds (REALIS) сьогодні становить 0.02643094 USD з ринковою капіталізацією $ 25.31M USD. Ціна REALIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Realis Worlds:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.03M USD

- зміна ціни Realis Worlds протягом дня — -15.19%

- циркуляційна пропозиція – 955.90M USD

Отримуйте оновлення цін REALIS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни REALIS.