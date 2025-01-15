Ціна Realis Network (LIS)
Поточна ціна Realis Network (LIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Realis Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.06K USD
- зміна ціни Realis Network протягом дня — -3.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін LIS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LIS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Realis Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Realis Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Realis Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Realis Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.07%
|30 днів
|$ 0
|-22.46%
|60 днів
|$ 0
|-19.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Realis Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-3.07%
-31.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LIS до AUD
A$--
|1 LIS до GBP
￡--
|1 LIS до EUR
€--
|1 LIS до USD
$--
|1 LIS до MYR
RM--
|1 LIS до TRY
₺--
|1 LIS до JPY
¥--
|1 LIS до RUB
₽--
|1 LIS до INR
₹--
|1 LIS до IDR
Rp--
|1 LIS до PHP
₱--
|1 LIS до EGP
￡E.--
|1 LIS до BRL
R$--
|1 LIS до CAD
C$--
|1 LIS до BDT
৳--
|1 LIS до NGN
₦--
|1 LIS до UAH
₴--
|1 LIS до VES
Bs--
|1 LIS до PKR
Rs--
|1 LIS до KZT
₸--
|1 LIS до THB
฿--
|1 LIS до TWD
NT$--
|1 LIS до CHF
Fr--
|1 LIS до HKD
HK$--
|1 LIS до MAD
.د.م--