Сьогоднішня ціна RealGoat

Поточна ціна RealGoat (RGOAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RGOAT до USD становить $ 0 за RGOAT.

RealGoat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26,173, з циркуляційною пропозицією у 21.00T RGOAT. Протягом останніх 24 годин RGOAT торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RGOAT змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо RealGoat (RGOAT)

Ринкова капіталізація $ 26.17K$ 26.17K $ 26.17K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26.17K$ 26.17K $ 26.17K Циркуляційне постачання 21.00T 21.00T 21.00T Загальна пропозиція 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація RealGoat — $ 26.17K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RGOAT — 21.00T, зі загальною пропозицією 21000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26.17K.