Токеноміка RealFevr (FEVR) Дізнайтеся ключову інформацію про RealFevr (FEVR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RealFevr (FEVR) RealFevr is a company established in 2015 in the fantasy markets with a football fantasy leagues game that currently has over 2 Million downloads on iOS and Android. With the fantasy leagues concept proven, RealFevr is now working towards being one of the NFT industry leaders by having the first-ever fully licensed Football Video NFTs Marketplace. Its NFTs will also be integrated into the FEVR Battle Arena, a new trading moments game (Play and Earn) that’s currently in its alpha testing stage. RealFevr currently has 3 important ecosystem pillars: 💰 NFT Marketplace - where you can buy and sell sports video digital collectibles www.realfevr.com/marketplace 🎮 FEVR Battle Arena - upcoming Play-and-Earn NFT game. 📱 Fantasy Leagues - our fantasy football app with over 2.5M+ downloads Download it on App Store or Google Play, invite your friends and start playing! $FEVR is the token that unlocks all incentives within our ecosystem. The main goal of the FEVR token is to open the door to web3, where you, the user, are the centerpiece of the network and the main beneficiary of RealFevr's products. What's coming in the near future: FEVR Battle Arena Game

Marketplace Challenges & Achievements

Public User Profiles & Leaderboards

Marketplace V3, Multitoken (FEVR on the marketplace)

NFT Bidding and User Notifications

Experience (LVL) System in-game and in-marketplace

NFT Fusion (By burning NFTs)

New Litepaper

New Sports Related Partnerships (Clubs, Leagues and Athletes)

New Web3 Partnerships (Ex CEXs and other projects)

Blockchain integration into Fantasy Leagues

New Ecosystem Products (Currently we have 3, but we already have concepts of 2 more)

Mass Marketing Офіційний вебсайт: https://www.realfevr.com/fevr/ Купити FEVR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RealFevr (FEVR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RealFevr (FEVR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 241,31K $ 241,31K $ 241,31K Загальна пропозиція: $ 16,00B $ 16,00B $ 16,00B Циркуляційна пропозиція: $ 13,03B $ 13,03B $ 13,03B FDV (повністю розведена вартість): $ 296,40K $ 296,40K $ 296,40K Історичний максимум: $ 0,01544109 $ 0,01544109 $ 0,01544109 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну RealFevr (FEVR)

Токеноміка RealFevr (FEVR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RealFevr (FEVR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FEVR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FEVR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FEVR, досліджуйте ціну токена FEVR в реальному часі!

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