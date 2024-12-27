Сьогоднішня ціна RealFevr (FEVR)

Поточна ціна RealFevr (FEVR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 181.66K USD. Ціна FEVR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RealFevr:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19K USD

- зміна ціни RealFevr протягом дня — -2.35%

- циркуляційна пропозиція – 13.03B USD

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