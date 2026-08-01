Яка зараз ціна Real Smurf Cat?

Живуча ціна Real Smurf Cat (SMURFCAT) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Real Smurf Cat позиціонується на ринку?

Наразі Real Smurf Cat займає #3681 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴20183245.37921658944000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу SMURFCAT?

Обсяг токенів у обігу SMURFCAT становить 100000000000.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Real Smurf Cat за останню добу?

За останню добу Real Smurf Cat торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Real Smurf Cat віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Real Smurf Cat досяг найвищого значення за всю історію — ₴, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують SMURFCAT?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Real Smurf Cat?

Поточне зміщення ціни на -4.32% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Meme,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Cat-Themed. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.