Токеноміка Real MXN (MXNE) Дізнайтеся ключову інформацію про Real MXN (MXNE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Real MXN (MXNE) Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity.

Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome. Офіційний вебсайт: https://brale.xyz/stablecoins/MXNe Купити MXNE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Real MXN (MXNE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Real MXN (MXNE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 76,19K $ 76,19K $ 76,19K Загальна пропозиція: $ 1,43M $ 1,43M $ 1,43M Циркуляційна пропозиція: $ 1,43M $ 1,43M $ 1,43M FDV (повністю розведена вартість): $ 76,19K $ 76,19K $ 76,19K Історичний максимум: $ 0,067532 $ 0,067532 $ 0,067532 Історичний мінімум: $ 0,02496541 $ 0,02496541 $ 0,02496541 Поточна ціна: $ 0,053315 $ 0,053315 $ 0,053315 Дізнайтеся більше про ціну Real MXN (MXNE)

Токеноміка Real MXN (MXNE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Real MXN (MXNE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MXNE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MXNE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MXNE, досліджуйте ціну токена MXNE в реальному часі!

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