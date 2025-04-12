Сьогоднішня ціна Real MXN (MXNE)

Поточна ціна Real MXN (MXNE) сьогодні становить 0.04870439 USD з ринковою капіталізацією $ 69.58K USD. Ціна MXNE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Real MXN:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Real MXN протягом дня — +0.08%

- циркуляційна пропозиція – 1.43M USD

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