Ціна Real MXN (MXNE)
Поточна ціна Real MXN (MXNE) сьогодні становить 0.04870439 USD з ринковою капіталізацією $ 69.58K USD. Ціна MXNE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Real MXN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Real MXN протягом дня — +0.08%
- циркуляційна пропозиція – 1.43M USD
Отримуйте оновлення цін MXNE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MXNE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Real MXN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Real MXN до USD становила $ -0.0010161294.
За останні 60 днів зміна ціни Real MXN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Real MXN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.08%
|30 днів
|$ -0.0010161294
|-2.08%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Real MXN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+0.08%
-0.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for * Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity. * Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MXNE до VND
₫1,248.82926399
|1 MXNE до AUD
A$0.0774399801
|1 MXNE до GBP
￡0.0370153364
|1 MXNE до EUR
€0.0428598632
|1 MXNE до USD
$0.04870439
|1 MXNE до MYR
RM0.2152734038
|1 MXNE до TRY
₺1.8536890834
|1 MXNE до JPY
¥6.9895670089
|1 MXNE до RUB
₽4.0531793358
|1 MXNE до INR
₹4.1978313741
|1 MXNE до IDR
Rp811.7395086374
|1 MXNE до KRW
₩69.1821507755
|1 MXNE до PHP
₱2.7849170202
|1 MXNE до EGP
￡E.2.4975611192
|1 MXNE до BRL
R$0.2854077254
|1 MXNE до CAD
C$0.0672120582
|1 MXNE до BDT
৳5.9054072875
|1 MXNE до NGN
₦77.4312133098
|1 MXNE до UAH
₴2.0119783509
|1 MXNE до VES
Bs3.45801169
|1 MXNE до PKR
Rs13.6270012781
|1 MXNE до KZT
₸25.1178280108
|1 MXNE до THB
฿1.6354934162
|1 MXNE до TWD
NT$1.5765611043
|1 MXNE до AED
د.إ0.1787451113
|1 MXNE до CHF
Fr0.0394505559
|1 MXNE до HKD
HK$0.3774590225
|1 MXNE до MAD
.د.م0.4519767392
|1 MXNE до MXN
$0.9891861609