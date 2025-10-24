Інформація щодо ціни Real GEM Token (GEM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 12,24$ 12,24 $ 12,24 Найнижча ціна $ 9,97$ 9,97 $ 9,97 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -1,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,16%

Актуальна ціна Real GEM Token (GEM) становить $11,02. За останні 24 години GEM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GEM становить $ 12,24, тоді як його історичний мінімум — $ 9,97.

Що стосується короткострокових результатів, то GEM змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Real GEM Token (GEM)

Ринкова капіталізація $ 2,49M$ 2,49M $ 2,49M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,49M$ 2,49M $ 2,49M Циркуляційне постачання 226,07K 226,07K 226,07K Загальна пропозиція 226 068,9630306342 226 068,9630306342 226 068,9630306342

Поточна ринкова капіталізація Real GEM Token — $ 2,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GEM — 226,07K, зі загальною пропозицією 226068.9630306342. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,49M.