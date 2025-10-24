Актуальна ціна Real GEM Token сьогодні становить 11,02 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GEM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GEM на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Real GEM Token сьогодні становить 11,02 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GEM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GEM на MEXC вже зараз.

Докладніше про GEM

Інформація про ціну GEM

Офіційний вебсайт GEM

Токеноміка GEM

Прогноз ціни GEM

Логотип Real GEM Token

Ціна Real GEM Token (GEM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GEM до USD:

$11,02
$11,02$11,02
0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Real GEM Token (GEM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:09:28 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Real GEM Token (GEM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 12,24
$ 12,24$ 12,24

$ 9,97
$ 9,97$ 9,97

--

--

-1,16%

-1,16%

Актуальна ціна Real GEM Token (GEM) становить $11,02. За останні 24 години GEM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GEM становить $ 12,24, тоді як його історичний мінімум — $ 9,97.

Що стосується короткострокових результатів, то GEM змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Real GEM Token (GEM)

$ 2,49M
$ 2,49M$ 2,49M

--
----

$ 2,49M
$ 2,49M$ 2,49M

226,07K
226,07K 226,07K

226 068,9630306342
226 068,9630306342 226 068,9630306342

Поточна ринкова капіталізація Real GEM Token — $ 2,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GEM — 226,07K, зі загальною пропозицією 226068.9630306342. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,49M.

Історія ціни Real GEM Token (GEM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Real GEM Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Real GEM Token до USD становила $ -0,3733047040.
За останні 60 днів зміна ціни Real GEM Token до USD становила $ +0,4161063840.
За останні 90 днів зміна ціни Real GEM Token до USD становила $ -0,517051038096456.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,3733047040-3,38%
60 днів$ +0,4161063840+3,78%
90 днів$ -0,517051038096456-4,48%

Що таке Real GEM Token (GEM)

Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.

The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.

The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.

Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.

Ресурс Real GEM Token (GEM)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Real GEM Token (USD)

Скільки коштуватиме Real GEM Token (GEM) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Real GEM Token (GEM) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Real GEM Token.

Перегляньте прогноз ціни Real GEM Token вже зараз!

GEM до місцевих валют

Токеноміка Real GEM Token (GEM)

Розуміння токеноміки Real GEM Token (GEM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GEM зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Real GEM Token (GEM)

Скільки сьогодні коштує Real GEM Token (GEM)?
Актуальна ціна GEM у USD становить 11,02 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GEM до USD?
Поточна ціна GEM до USD — $ 11,02. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Real GEM Token?
Ринкова капіталізація GEM — $ 2,49M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GEM?
Циркуляційна пропозиція GEM — 226,07K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GEM?
GEM досяг історичної максимальної ціни у 12,24 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GEM?
Історична мінімальна ціна GEM становила 9,97 USD.
Який обсяг торгівлі GEM?
Актуальний обсяг торгівлі GEM за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GEM цього року?
GEM може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GEM для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:09:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Real GEM Token (GEM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

