Ціна Real GEM Token (GEM)
--
--
-1,16%
-1,16%
Актуальна ціна Real GEM Token (GEM) становить $11,02. За останні 24 години GEM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GEM становить $ 12,24, тоді як його історичний мінімум — $ 9,97.
Що стосується короткострокових результатів, то GEM змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Real GEM Token — $ 2,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GEM — 226,07K, зі загальною пропозицією 226068.9630306342. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,49M.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Real GEM Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Real GEM Token до USD становила $ -0,3733047040.
За останні 60 днів зміна ціни Real GEM Token до USD становила $ +0,4161063840.
За останні 90 днів зміна ціни Real GEM Token до USD становила $ -0,517051038096456.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0,3733047040
|-3,38%
|60 днів
|$ +0,4161063840
|+3,78%
|90 днів
|$ -0,517051038096456
|-4,48%
Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.
The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.
The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.
Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Скільки коштуватиме Real GEM Token (GEM) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Real GEM Token (GEM) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Real GEM Token.
Перегляньте прогноз ціни Real GEM Token вже зараз!
Розуміння токеноміки Real GEM Token (GEM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GEM зараз!
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-23 22:32:48
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
|10-23 15:34:02
|Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
|10-23 01:13:05
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
|10-22 21:14:27
|Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
|10-22 12:58:37
|Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
|10-21 22:34:24
|Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку
Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі
Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг