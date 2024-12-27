Сьогоднішня ціна real fast (SPEED)

Поточна ціна real fast (SPEED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 414.50K USD. Ціна SPEED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності real fast:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.01K USD

- зміна ціни real fast протягом дня — -10.31%

- циркуляційна пропозиція – 733.35M USD

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