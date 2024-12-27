Ціна real fast (SPEED)
Поточна ціна real fast (SPEED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 414.50K USD. Ціна SPEED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності real fast:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.01K USD
- зміна ціни real fast протягом дня — -10.31%
- циркуляційна пропозиція – 733.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни real fast до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни real fast до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни real fast до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни real fast до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.31%
|30 днів
|$ 0
|-47.47%
|60 днів
|$ 0
|-73.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін real fast: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.83%
-10.31%
-13.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
meme coin
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