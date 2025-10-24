Актуальна ціна Real Estate Crypto Crowfunding сьогодні становить 0,00201168 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RECC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RECC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Real Estate Crypto Crowfunding сьогодні становить 0,00201168 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RECC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RECC на MEXC вже зараз.

Ціна Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Актуальна ціна 1 RECC до USD:

$0,00201604
$0,00201604$0,00201604
+3,20%1D
Графік ціни Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) в реальному часі
Інформація щодо ціни Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00181902
$ 0,00181902$ 0,00181902
Мін. за 24 год
$ 0,00202266
$ 0,00202266$ 0,00202266
Макс. за 24 год

$ 0,00181902
$ 0,00181902$ 0,00181902

$ 0,00202266
$ 0,00202266$ 0,00202266

$ 0,00367015
$ 0,00367015$ 0,00367015

$ 0
$ 0$ 0

+2,88%

+3,04%

-20,53%

-20,53%

Актуальна ціна Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) становить $0,00201168. За останні 24 години RECC торгувався між мінімумом у $ 0,00181902 і максимумом у $ 0,00202266, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RECC становить $ 0,00367015, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RECC змінився на +2,88% за останню годину, +3,04% за 24 години та на -20,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

$ 1,79M
$ 1,79M$ 1,79M

--
----

$ 1,99M
$ 1,99M$ 1,99M

886,10M
886,10M 886,10M

986 104 127,3314732
986 104 127,3314732 986 104 127,3314732

Поточна ринкова капіталізація Real Estate Crypto Crowfunding — $ 1,79M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RECC — 886,10M, зі загальною пропозицією 986104127.3314732. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,99M.

Історія ціни Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Real Estate Crypto Crowfunding до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Real Estate Crypto Crowfunding до USD становила $ +0,0002429009.
За останні 60 днів зміна ціни Real Estate Crypto Crowfunding до USD становила $ +0,0014519334.
За останні 90 днів зміна ціни Real Estate Crypto Crowfunding до USD становила $ +0,0016798918016940979.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,04%
30 днів$ +0,0002429009+12,07%
60 днів$ +0,0014519334+72,18%
90 днів$ +0,0016798918016940979+506,31%

Що таке Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Real Estate Crypto Crowfunding (USD)

Скільки коштуватиме Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Real Estate Crypto Crowfunding.

Перегляньте прогноз ціни Real Estate Crypto Crowfunding вже зараз!

RECC до місцевих валют

Токеноміка Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Розуміння токеноміки Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RECC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Скільки сьогодні коштує Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)?
Актуальна ціна RECC у USD становить 0,00201168 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RECC до USD?
Поточна ціна RECC до USD — $ 0,00201168. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Real Estate Crypto Crowfunding?
Ринкова капіталізація RECC — $ 1,79M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RECC?
Циркуляційна пропозиція RECC — 886,10M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RECC?
RECC досяг історичної максимальної ціни у 0,00367015 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RECC?
Історична мінімальна ціна RECC становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі RECC?
Актуальний обсяг торгівлі RECC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна RECC цього року?
RECC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RECC для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

