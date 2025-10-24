Інформація щодо ціни Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00181902 $ 0,00181902 $ 0,00181902 Мін. за 24 год $ 0,00202266 $ 0,00202266 $ 0,00202266 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00181902$ 0,00181902 $ 0,00181902 Макс. за 24 год $ 0,00202266$ 0,00202266 $ 0,00202266 Рекордний максимум $ 0,00367015$ 0,00367015 $ 0,00367015 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,88% Зміна ціни (1 дн.) +3,04% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,53% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,53%

Актуальна ціна Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) становить $0,00201168. За останні 24 години RECC торгувався між мінімумом у $ 0,00181902 і максимумом у $ 0,00202266, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RECC становить $ 0,00367015, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RECC змінився на +2,88% за останню годину, +3,04% за 24 години та на -20,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Ринкова капіталізація $ 1,79M$ 1,79M $ 1,79M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,99M$ 1,99M $ 1,99M Циркуляційне постачання 886,10M 886,10M 886,10M Загальна пропозиція 986 104 127,3314732 986 104 127,3314732 986 104 127,3314732

Поточна ринкова капіталізація Real Estate Crypto Crowfunding — $ 1,79M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RECC — 886,10M, зі загальною пропозицією 986104127.3314732. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,99M.