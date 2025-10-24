Інформація щодо ціни REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +5,45% Зміна ціни (1 дн.) +27,78% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,30%

Актуальна ціна REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) становить --. За останні 24 години EMATE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EMATE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то EMATE змінився на +5,45% за останню годину, +27,78% за 24 години та на -4,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Ринкова капіталізація $ 57,44K$ 57,44K $ 57,44K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 89,41K$ 89,41K $ 89,41K Циркуляційне постачання 642,48M 642,48M 642,48M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація REAL ESMATE by Virtuals — $ 57,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EMATE — 642,48M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 89,41K.