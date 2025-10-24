Актуальна ціна REAL ESMATE by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EMATE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EMATE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна REAL ESMATE by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EMATE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EMATE на MEXC вже зараз.

Графік ціни REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:09:13 (UTC+8)

Інформація щодо ціни REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+5,45%

+27,78%

-4,30%

-4,30%

Актуальна ціна REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) становить --. За останні 24 години EMATE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EMATE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то EMATE змінився на +5,45% за останню годину, +27,78% за 24 години та на -4,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

$ 57,44K
$ 57,44K$ 57,44K

--
----

$ 89,41K
$ 89,41K$ 89,41K

642,48M
642,48M 642,48M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація REAL ESMATE by Virtuals — $ 57,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EMATE — 642,48M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 89,41K.

Історія ціни REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни REAL ESMATE by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни REAL ESMATE by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни REAL ESMATE by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни REAL ESMATE by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+27,78%
30 днів$ 0-8,32%
60 днів$ 0-75,30%
90 днів$ 0--

Що таке REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Real Esmate is an AI-powered platform that helps real estate firms attract, qualify, and convert new buyers through a fully automated service. From the first click to the final appointment, every step is designed to streamline the customer journey and save time for the entire agency.

In a digital economy increasingly powered by autonomous agents, Real Esmate introduces a live and operational solution for AI-driven property lead generation. Currently serving real estate agencies and developers, Real Esmate transforms how firms discover, qualify, and convert leads by leveraging automation and personalisation at every step.

Real Esmate serves as the real estate vertical’s gateway into a future where autonomous AI agents can transact, evaluate, and collaborate across commercial workflows. Real Esmate is the first specialised deployment in what will become Real E-Mate, a fully decentralised agent ecosystem across multiple industires powered by $EMATE. When a prospect interacts with the chatbot, the system interprets their needs and immediately matches them with the right solution provider.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни REAL ESMATE by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо REAL ESMATE by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни REAL ESMATE by Virtuals вже зараз!

EMATE до місцевих валют

Токеноміка REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Розуміння токеноміки REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EMATE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Скільки сьогодні коштує REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)?
Актуальна ціна EMATE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна EMATE до USD?
Поточна ціна EMATE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація REAL ESMATE by Virtuals?
Ринкова капіталізація EMATE — $ 57,44K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція EMATE?
Циркуляційна пропозиція EMATE — 642,48M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) EMATE?
EMATE досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) EMATE?
Історична мінімальна ціна EMATE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі EMATE?
Актуальний обсяг торгівлі EMATE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна EMATE цього року?
EMATE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни EMATE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:09:13 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

