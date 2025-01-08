Ціна ReadySwap (RS)
Поточна ціна ReadySwap (RS) сьогодні становить 0.00759381 USD з ринковою капіталізацією $ 63.47K USD. Ціна RS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ReadySwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.40 USD
- зміна ціни ReadySwap протягом дня — -0.79%
- циркуляційна пропозиція – 8.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ReadySwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ReadySwap до USD становила $ -0.0007709805.
За останні 60 днів зміна ціни ReadySwap до USD становила $ +0.0002947347.
За останні 90 днів зміна ціни ReadySwap до USD становила $ +0.001986588659890322.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.79%
|30 днів
|$ -0.0007709805
|-10.15%
|60 днів
|$ +0.0002947347
|+3.88%
|90 днів
|$ +0.001986588659890322
|+35.43%
Останній аналіз цін ReadySwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.79%
+11.64%
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