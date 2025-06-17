Ціна ReadyAI (SN33)
Поточна ціна ReadyAI (SN33) сьогодні становить 6,52 USD з ринковою капіталізацією $ 8,16M USD. Ціна SN33 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ReadyAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ReadyAI протягом дня — -1,39%
- циркуляційна пропозиція – 1,25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ReadyAI до USD становила $ -0,092524068267723.
За останні 30 днів зміна ціни ReadyAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ReadyAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ReadyAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,092524068267723
|-1,39%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ReadyAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,49%
-1,39%
-20,69%
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