Ціна ReadFi (RDF)
Поточна ціна ReadFi (RDF) сьогодні становить 0.00470765 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RDF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ReadFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.79K USD
- зміна ціни ReadFi протягом дня — -13.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ReadFi до USD становила $ -0.000726433030721045.
За останні 30 днів зміна ціни ReadFi до USD становила $ -0.0011480569.
За останні 60 днів зміна ціни ReadFi до USD становила $ -0.0009915158.
За останні 90 днів зміна ціни ReadFi до USD становила $ +0.002641516485595651.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000726433030721045
|-13.36%
|30 днів
|$ -0.0011480569
|-24.38%
|60 днів
|$ -0.0009915158
|-21.06%
|90 днів
|$ +0.002641516485595651
|+127.85%
Останній аналіз цін ReadFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-12.61%
-13.36%
-12.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ReadFi project is determined to rehabilitate the blockchain community to devote some of their daily time to reading and to encourage its users to read daily through the read 2 earn mechanism. The ReadFi project intends to use all its power to integrate reading and today’s virtual world to integrate reading into today’s virtual world. Read 2 earn software and Metaverse Library projects are some of the future plans of this project 📖
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