Сьогоднішня ціна ReadFi (RDF)

Поточна ціна ReadFi (RDF) сьогодні становить 0.00470765 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RDF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ReadFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.79K USD

- зміна ціни ReadFi протягом дня — -13.36%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін RDF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RDF.