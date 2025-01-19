Ціна ReactorFusion (RF)
Поточна ціна ReactorFusion (RF) сьогодні становить 0.00935703 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ReactorFusion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.56K USD
- зміна ціни ReactorFusion протягом дня — +0.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ReactorFusion до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ReactorFusion до USD становила $ +0.0075977520.
За останні 60 днів зміна ціни ReactorFusion до USD становила $ +0.0035480491.
За останні 90 днів зміна ціни ReactorFusion до USD становила $ +0.001398993084159359.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.92%
|30 днів
|$ +0.0075977520
|+81.20%
|60 днів
|$ +0.0035480491
|+37.92%
|90 днів
|$ +0.001398993084159359
|+17.58%
Останній аналіз цін ReactorFusion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.73%
+0.92%
-29.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? ReactorFusion, a native lending and borrowing market on zkSync era, is based on Compound Finance and offers unique bribe-reward tokenomics. What makes your project unique? By combining these powerful elements, ReactorFusion paves the way for a clear, logical, and innovative approach to DeFi lending markets in the zkSync era ecosystem. History of your project. Launched as a 1st launchpad project of Velocore What’s next for your project? With the ambition to become the leading platform in zkSync era, ReactorFusion strives to provide the most advantageous incentives for money markets and maintain the deepest liquidity within the ecosystem. In doing so, the platform aims to transform the decentralized financial landscape and provide users with a sophisticated lending and borrowing experience. What can your token be used for? Most of the protocol's revenue is shared with the token holders through staking.
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