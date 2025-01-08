Сьогоднішня ціна Reaction (RTC)

Поточна ціна Reaction (RTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.71K USD. Ціна RTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Reaction:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.86 USD

- зміна ціни Reaction протягом дня — -6.80%

- циркуляційна пропозиція – 1.23B USD

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