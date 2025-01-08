Ціна Reaction (RTC)
Поточна ціна Reaction (RTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.71K USD. Ціна RTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Reaction:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.86 USD
- зміна ціни Reaction протягом дня — -6.80%
- циркуляційна пропозиція – 1.23B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Reaction до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Reaction до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Reaction до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Reaction до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.80%
|30 днів
|$ 0
|-31.41%
|60 днів
|$ 0
|+293.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Reaction: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-6.80%
+25.80%
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