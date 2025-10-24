Інформація щодо ціни ReachX Mainnet (RX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,02014509$ 0,02014509 $ 0,02014509 Найнижча ціна $ 0,01326584$ 0,01326584 $ 0,01326584 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна ReachX Mainnet (RX) становить $0,01547096. За останні 24 години RX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RX становить $ 0,02014509, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01326584.

Що стосується короткострокових результатів, то RX змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ReachX Mainnet (RX)

Ринкова капіталізація $ 7,74M$ 7,74M $ 7,74M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,47M$ 15,47M $ 15,47M Циркуляційне постачання 500,00M 500,00M 500,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ReachX Mainnet — $ 7,74M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RX — 500,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,47M.