Ціна Re7 WETH (RE7WETH)
Поточна ціна Re7 WETH (RE7WETH) сьогодні становить 3,434.56 USD з ринковою капіталізацією $ 8.38M USD. Ціна RE7WETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Re7 WETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Re7 WETH протягом дня — -8.13%
- циркуляційна пропозиція – 2.43K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Re7 WETH до USD становила $ -304.140716521891.
За останні 30 днів зміна ціни Re7 WETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Re7 WETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Re7 WETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -304.140716521891
|-8.13%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Re7 WETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.80%
-8.13%
+0.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Re7 WETH Morpho vault curated by Re7 Labs aims to outperform staked ETH yields by lending WETH against a diverse set of Liquid Staking and Liquid Restaking Token collateral markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
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