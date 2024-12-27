Ціна Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)
Поточна ціна Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) сьогодні становить 96,917 USD з ринковою капіталізацією $ 3.68M USD. Ціна RE7WBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Re7 WBTC Morpho Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Re7 WBTC Morpho Vault протягом дня — +1.01%
- циркуляційна пропозиція – 38.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Re7 WBTC Morpho Vault до USD становила $ +968.58.
За останні 30 днів зміна ціни Re7 WBTC Morpho Vault до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Re7 WBTC Morpho Vault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Re7 WBTC Morpho Vault до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +968.58
|+1.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Re7 WBTC Morpho Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.23%
+1.01%
+2.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Re7 WBTC Morpho vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market WBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield WBTC markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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