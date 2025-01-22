Сьогоднішня ціна Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT)

Поточна ціна Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) сьогодні становить 1.11 USD з ринковою капіталізацією $ 1.21M USD. Ціна RE7USDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Re7 USDT Morpho Vault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Re7 USDT Morpho Vault протягом дня — +3.62%

- циркуляційна пропозиція – 1.09M USD

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