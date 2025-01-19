Ціна Re7 tBTC (RE7TBTC)
Поточна ціна Re7 tBTC (RE7TBTC) сьогодні становить 104,159 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RE7TBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Re7 tBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Re7 tBTC протягом дня — +0.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Re7 tBTC до USD становила $ +963.69.
За останні 30 днів зміна ціни Re7 tBTC до USD становила $ +9,094.9868097000.
За останні 60 днів зміна ціни Re7 tBTC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Re7 tBTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +963.69
|+0.94%
|30 днів
|$ +9,094.9868097000
|+8.73%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Re7 tBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
+0.94%
+10.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Re7 tBTC Morpho Vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market tBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield tBTC markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
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