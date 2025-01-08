Ціна Re7 FRAX (RE7FRAX)
Поточна ціна Re7 FRAX (RE7FRAX) сьогодні становить 1.006 USD з ринковою капіталізацією $ 183.38K USD. Ціна RE7FRAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Re7 FRAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Re7 FRAX протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 182.35K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Re7 FRAX до USD становила $ -0.000686682670283.
За останні 30 днів зміна ціни Re7 FRAX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Re7 FRAX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Re7 FRAX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000686682670283
|-0.06%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Re7 FRAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-0.06%
-0.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Re7 FRAX vault curated by Re7 Labs is intended to seamlessly allocate FRAX liquidity to various Morpho markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
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