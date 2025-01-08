Сьогоднішня ціна Re7 FRAX (RE7FRAX)

Поточна ціна Re7 FRAX (RE7FRAX) сьогодні становить 1.006 USD з ринковою капіталізацією $ 183.38K USD. Ціна RE7FRAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Re7 FRAX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Re7 FRAX протягом дня — -0.06%

- циркуляційна пропозиція – 182.35K USD

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