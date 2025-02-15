Ціна Re7 cbBTC (RE7CBBTC)
Поточна ціна Re7 cbBTC (RE7CBBTC) сьогодні становить 98,208 USD з ринковою капіталізацією $ 952.02K USD. Ціна RE7CBBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Re7 cbBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Re7 cbBTC протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 9.69 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Re7 cbBTC до USD становила $ +98,304.
За останні 30 днів зміна ціни Re7 cbBTC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Re7 cbBTC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Re7 cbBTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +98,304
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Re7 cbBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Re7 cbBTC vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market cbBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield cbBTC markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
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|1 RE7CBBTC до AUD
A$154,186.56
|1 RE7CBBTC до GBP
￡77,584.32
|1 RE7CBBTC до EUR
€93,297.6
|1 RE7CBBTC до USD
$98,208
|1 RE7CBBTC до MYR
RM435,061.44
|1 RE7CBBTC до TRY
₺3,557,093.76
|1 RE7CBBTC до JPY
¥14,959,042.56
|1 RE7CBBTC до RUB
₽8,942,820.48
|1 RE7CBBTC до INR
₹8,511,687.36
|1 RE7CBBTC до IDR
Rp1,583,999,778.24
|1 RE7CBBTC до PHP
₱5,671,512
|1 RE7CBBTC до EGP
￡E.4,968,342.72
|1 RE7CBBTC до BRL
R$559,785.6
|1 RE7CBBTC до CAD
C$138,473.28
|1 RE7CBBTC до BDT
৳11,900,845.44
|1 RE7CBBTC до NGN
₦148,573,972.8
|1 RE7CBBTC до UAH
₴4,075,632
|1 RE7CBBTC до VES
Bs5,990,688
|1 RE7CBBTC до PKR
Rs27,424,584
|1 RE7CBBTC до KZT
₸48,689,562.24
|1 RE7CBBTC до THB
฿3,311,573.76
|1 RE7CBBTC до TWD
NT$3,209,437.44
|1 RE7CBBTC до CHF
Fr87,405.12
|1 RE7CBBTC до HKD
HK$764,058.24
|1 RE7CBBTC до MAD
.د.م977,169.6