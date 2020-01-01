Токеноміка Re Protocol reUSDe (REUSDE) Дізнайтеся ключову інформацію про Re Protocol reUSDe (REUSDE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Re Protocol reUSDe (REUSDE) The Re Protocol is a groundbreaking innovation that bridges the gap between traditional insurance markets and decentralized finance (DeFi). Built on blockchain technology, Re Protocol introduces an unprecedented level of transparency, efficiency, and accessibility to the global reinsurance market—a multi-trillion-dollar industry historically characterized by opacity and reliance on intermediaries. At its core, Re Protocol facilitates direct, efficient capital allocation to reinsurance contracts. This is achieved through a network of interconnected smart contracts and an architecture designed for auditable, secure operations. Participants in the protocol gain exposure to the returns of the reinsurance sector without the traditional barriers of entry, while simultaneously benefiting from the transparency and automation enabled by blockchain. Офіційний вебсайт: https://re.xyz Купити REUSDE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Re Protocol reUSDe (REUSDE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Re Protocol reUSDe (REUSDE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 748,03K $ 748,03K $ 748,03K Загальна пропозиція: $ 619,98K $ 619,98K $ 619,98K Циркуляційна пропозиція: $ 619,98K $ 619,98K $ 619,98K FDV (повністю розведена вартість): $ 748,03K $ 748,03K $ 748,03K Історичний максимум: $ 1,25 $ 1,25 $ 1,25 Історичний мінімум: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Поточна ціна: $ 1,21 $ 1,21 $ 1,21 Дізнайтеся більше про ціну Re Protocol reUSDe (REUSDE)

Токеноміка Re Protocol reUSDe (REUSDE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Re Protocol reUSDe (REUSDE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів REUSDE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REUSDE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку REUSDE, досліджуйте ціну токена REUSDE в реальному часі!

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