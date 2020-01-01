Токеноміка Re Protocol reUSD (REUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Re Protocol reUSD (REUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Re Protocol reUSD (REUSD) Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol’s two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors. Офіційний вебсайт: https://re.xyz Whitepaper: https://docs.re.xyz Купити REUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Re Protocol reUSD (REUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Re Protocol reUSD (REUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,73K $ 9,73K $ 9,73K Загальна пропозиція: $ 9,65K $ 9,65K $ 9,65K Циркуляційна пропозиція: $ 9,65K $ 9,65K $ 9,65K FDV (повністю розведена вартість): $ 9,73K $ 9,73K $ 9,73K Історичний максимум: $ 1,012 $ 1,012 $ 1,012 Історичний мінімум: $ 1,003 $ 1,003 $ 1,003 Поточна ціна: $ 1,008 $ 1,008 $ 1,008 Дізнайтеся більше про ціну Re Protocol reUSD (REUSD)

Токеноміка Re Protocol reUSD (REUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Re Protocol reUSD (REUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів REUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку REUSD, досліджуйте ціну токена REUSD в реальному часі!

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