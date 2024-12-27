Ціна RCH Token (RCH)
Поточна ціна RCH Token (RCH) сьогодні становить 0.402394 USD з ринковою капіталізацією $ 10.38M USD. Ціна RCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RCH Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 634.99K USD
- зміна ціни RCH Token протягом дня — +1.57%
- циркуляційна пропозиція – 25.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RCH Token до USD становила $ +0.00620053.
За останні 30 днів зміна ціни RCH Token до USD становила $ -0.0507861467.
За останні 60 днів зміна ціни RCH Token до USD становила $ -0.0371012499.
За останні 90 днів зміна ціни RCH Token до USD становила $ -0.1140553158501359.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00620053
|+1.57%
|30 днів
|$ -0.0507861467
|-12.62%
|60 днів
|$ -0.0371012499
|-9.22%
|90 днів
|$ -0.1140553158501359
|-22.08%
Останній аналіз цін RCH Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
+1.57%
+4.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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