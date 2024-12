Що таке RCGE ( $RCGE)

Recharge City is a cryptocurrency project focused on the RCGE token, designed to enhance the rental and sharing of portable chargers. By integrating blockchain technology, Recharge City aims to streamline transactions and improve user experience in accessing charging stations across urban areas. The project addresses the growing need for mobile device power solutions, ensuring users can easily rent chargers when needed, while also providing a secure and efficient platform for managing these transactions through the RCGE token. This initiative not only promotes convenience but also fosters a sustainable approach to energy consumption.

Ресурс RCGE ($RCGE) Whitepaper Офіційний вебсайт