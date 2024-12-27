Сьогоднішня ціна RCGE ($RCGE)

Поточна ціна RCGE ($RCGE) сьогодні становить 0.01421518 USD з ринковою капіталізацією $ 168.81M USD. Ціна $RCGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RCGE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.43 USD

- зміна ціни RCGE протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 11.88B USD

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