Ціна RCGE ($RCGE)
Поточна ціна RCGE ($RCGE) сьогодні становить 0.01421518 USD з ринковою капіталізацією $ 168.81M USD. Ціна $RCGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RCGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.43 USD
- зміна ціни RCGE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 11.88B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RCGE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RCGE до USD становила $ +0.0002700955.
За останні 60 днів зміна ціни RCGE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RCGE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0002700955
|+1.90%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RCGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Recharge City is a cryptocurrency project focused on the RCGE token, designed to enhance the rental and sharing of portable chargers. By integrating blockchain technology, Recharge City aims to streamline transactions and improve user experience in accessing charging stations across urban areas. The project addresses the growing need for mobile device power solutions, ensuring users can easily rent chargers when needed, while also providing a secure and efficient platform for managing these transactions through the RCGE token. This initiative not only promotes convenience but also fosters a sustainable approach to energy consumption.
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|1 $RCGE до EUR
€0.013504421
|1 $RCGE до USD
$0.01421518
|1 $RCGE до MYR
RM0.0635418546
|1 $RCGE до TRY
₺0.5005164878
|1 $RCGE до JPY
¥2.243155404
|1 $RCGE до RUB
₽1.456345191
|1 $RCGE до INR
₹1.2144028274
|1 $RCGE до IDR
Rp229.2770646754
|1 $RCGE до PHP
₱0.8257598062
|1 $RCGE до EGP
￡E.0.7232683584
|1 $RCGE до BRL
R$0.0879919642
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C$0.0203277074
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৳1.6991404654
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₦22.0048143364
|1 $RCGE до UAH
₴0.5964689528
|1 $RCGE до VES
Bs0.72497418
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Rs3.9573639602
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₸7.4424996408
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฿0.4837425754
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NT$0.4666843594
|1 $RCGE до CHF
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HK$0.1103097968
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