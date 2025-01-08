Сьогоднішня ціна RCD Espanyol Fan Token (ENFT)

Поточна ціна RCD Espanyol Fan Token (ENFT) сьогодні становить 0.00226388 USD з ринковою капіталізацією $ 41.05K USD. Ціна ENFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RCD Espanyol Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.41K USD

- зміна ціни RCD Espanyol Fan Token протягом дня — -1.49%

- циркуляційна пропозиція – 18.13M USD

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