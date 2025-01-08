Сьогоднішня ціна RC Celta de Vigo Fan Token (CFT)

Поточна ціна RC Celta de Vigo Fan Token (CFT) сьогодні становить 0.00254454 USD з ринковою капіталізацією $ 62.88K USD. Ціна CFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RC Celta de Vigo Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.79K USD

- зміна ціни RC Celta de Vigo Fan Token протягом дня — -1.44%

- циркуляційна пропозиція – 24.71M USD

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