Ціна RazrFi (SOLR)
Поточна ціна RazrFi (SOLR) сьогодні становить 0.00229832 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RazrFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.13K USD
- зміна ціни RazrFi протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RazrFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RazrFi до USD становила $ -0.0020233391.
За останні 60 днів зміна ціни RazrFi до USD становила $ -0.0021033590.
За останні 90 днів зміна ціни RazrFi до USD становила $ -0.023183965617498164.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0020233391
|-88.03%
|60 днів
|$ -0.0021033590
|-91.51%
|90 днів
|$ -0.023183965617498164
|-90.98%
Останній аналіз цін RazrFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? IDOs for: Solana, Arbitrum, Aptos, Sui, Ethereum, Polygon, BSC, Avalanche & all EVM chains What makes your project unique? First AI-driven Multichain Launchpad History of your project. A launchpad project formerly known as solrazr rebranding to RazrFi What’s next for your project? 🔵AI-driven query engine Ask AI questions in natural language & make informed decisions using AI power! 🔵AI-driven whitelist for IDOs AI driven score to auto-whitelist you for IDOs 🔵AI-driven insights for #IDOs AI gives a score if wallet should join IDO based on project category, tokenomics & wallet metadata What can your token be used for? participate for Initial dex offering and we are committed to add value to our community by innovating & breaking through the monotony that exists in the launchpad space.
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