Токеноміка Razor Network (RAZOR) Дізнайтеся ключову інформацію про Razor Network (RAZOR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Razor Network (RAZOR) Razor Network is a decentralized oracle network, which connects smart contracts with real-world off-chain data in a fast, robust and secure way. The core of Razor Network is a set of smart contracts that can run on any Ethereum compatible blockchain. Razor network is blockchain agnostic and will be integrated with multiple blockchains. Офіційний вебсайт: https://razor.network/ Купити RAZOR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Razor Network (RAZOR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Razor Network (RAZOR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 188,39K $ 188,39K $ 188,39K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 561,19M $ 561,19M $ 561,19M FDV (повністю розведена вартість): $ 335,70K $ 335,70K $ 335,70K Історичний максимум: $ 0,978539 $ 0,978539 $ 0,978539 Історичний мінімум: $ 0,00025175 $ 0,00025175 $ 0,00025175 Поточна ціна: $ 0,0003357 $ 0,0003357 $ 0,0003357 Дізнайтеся більше про ціну Razor Network (RAZOR)

Токеноміка Razor Network (RAZOR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Razor Network (RAZOR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RAZOR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RAZOR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RAZOR, досліджуйте ціну токена RAZOR в реальному часі!

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